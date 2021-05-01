İzmir'de "tam kapanma" döneminde alkol satışı yapılamayacak

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, alkol ürünlerinin satılmasının yasaklandığı bildirildi.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, alkol ürünlerinin satılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, kentte alınacak tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarihli genelgesi ve 21.04.2021 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olması gerektiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10.12.2020 tarihli ve 2020/144 nolu kararındaki 'sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen her türlü market, bakkal gibi iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması' maddesine istinaden 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan