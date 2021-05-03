İZMİR'DE TAM KAPANMA DENETİMİNDE EHLİYETSİZ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ
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İZMİR'DE TAM KAPANMA DENETİMİNDE EHLİYETSİZ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, asayiş ekipleri, trafik polisleri ve trafik zabıta ekiplerinin katılımıyla tam kapanma denetimleri gerçekleştirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, asayiş ekipleri, trafik polisleri ve trafik zabıta ekiplerinin katılımıyla tam kapanma denetimleri gerçekleştirildi. Ehliyetsiz bir taksi şoförüne 2 bin 700 lira para cezası kesildi.

Kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen 29 Nisan Perşembe günü başlayan 'tam kapanma' denetimleri devam ediyor. Denetim noktalarından biri de ilçeye bağlı Alsancak semti oldu. Tren garı önündeki Sait Altınordu Meydanı'nda gerçekleştirilen denetime İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri tarafından yapılan uygulamada ekipler, durdurdukları araçlardaki vatandaşların çalışma izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde durdurulan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir taksi şoförüne 2 bin 700 TL para cezası kesildi.

İZMİR'DE TAM KAPANMA DENETİMİNDE EHLİYETSİZ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ
İZMİR'DE TAM KAPANMA DENETİMİNDE EHLİYETSİZ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ
İZMİR'DE TAM KAPANMA DENETİMİNDE EHLİYETSİZ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ
İZMİR'DE TAM KAPANMA DENETİMİNDE EHLİYETSİZ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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