İzmir'de 'tam kapanma'da 14 bin kişiye 34 milyon TL ceza kesildi
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İzmir'de 'tam kapanma'da 14 bin kişiye 34 milyon TL ceza kesildi

İzmir'de 'tam kapanma'da 14 bin kişiye 34 milyon TL ceza kesildi
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel

İZMİR Valiliği, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de uygulanan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında, kuralları ihlal eden 14 bin 93 kişiye 34 milyon 171 bin 282 TL idari para cezası uygulandığını, 4 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İZMİR Valiliği, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de uygulanan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında, kuralları ihlal eden 14 bin 93 kişiye 34 milyon 171 bin 282 TL idari para cezası uygulandığını, 4 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığını açıkladı. 

İzmir Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan tarihinde başlayan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kısıtlama süresince İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde uygulamalarını sürdürdüğü bildirildi. Kolluk kuvvetlerinin gündüz 365, gece ise 270 uygulama noktasında 1123 ekip ve 3 bin 157 personelle denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi. 

34 MİLYON 171 BİN 282 TL PARA CEZASI 

Polis ve jandarma ekiplerinin gece ve gündüz olmak üzere kent genelinde, kısıtlama kurallarını ihlal eden kişilere idari para cezası uyguladığı ve bazı kişilere adli işlem yaptığı öğrenildi. İzmir Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve 11 bin 668 kişiye 31 milyon 374 bin 69 TL idari para cezası, sosyal mesafe kuralına uymayan 295 kişiye 901 bin 813 TL idari işlem, maske kuralına uymayan 2 bin 130 kişiye ise 1 milyon 895 bin 400 TL idari işlem uygulandığı duyurdu. Toplamda, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 14 bin 93 kişiye, 34 milyon 171 bin 282 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.


İzmir'de 'tam kapanma'da 14 bin kişiye 34 milyon TL ceza kesildi
İzmir'de 'tam kapanma'da 14 bin kişiye 34 milyon TL ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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