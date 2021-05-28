İzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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İzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

İzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, evlerinden çıkamayan tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların ikametlerine giderek Sinovac aşısını uyguluyor.

Buca ilçesinde oturan ve geçirdiği kas hastalığının ardından 30 yıldır yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren 52 yaşındaki Muhittin Altınsoy'un Kovid-19 aşısı yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, aşı öncesi Altınsoy ve 90 yaşındaki annesi Ayşe Altınsoy'u bilgilendirdi.

Anne Altınsoy, AA muhabirine, Kovid-19 salgını başladığından bu yana tedbirlere uyduklarını söyledi.

Kendisinin daha önce aşı olduğunu aktaran Altınsoy, "Oğlumun aşısı nasıl yapılacak' diye düşünüyordum. Allah razı olsun telefon ettim, ekipler gelip oğluma da aşı yaptı. Devletimize süreçte hep yanımızda bulundu. Böyle bir devlet bulunmaz. Cumhurbaşkanı'mıza Allah sağlık versin, onu her türlü kötülüklerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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