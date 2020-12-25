İzmir'de taksinin çarptığı köpeği zabıta ekipleri sahiplendi
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İzmir'de taksinin çarptığı köpeği zabıta ekipleri sahiplendi

25.12.2020 22:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:50
İzmir'de taksinin çarptığı köpeği zabıta ekipleri sahiplendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksinin çarptığı yavru köpeği sahiplendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksinin çarptığı yavru köpeği sahiplendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Balatçık Mahallesi'nde bir taksinin çarptığı yavru köpeğin Çiğli'deki Hayvan Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Adı "zabit" olarak değiştirilen yavru köpeğin Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın Gürçeşme'deki yerleşkesinde yaşayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen zabıta memuru Semih Doğan, vatadanşların sokak hayvanlarının trafik kazası geçirdiği olaylarla karşılaştıklarında olayı mutlaka Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Kurtarma ekibine haber vermesini istedi.

Zabıta Memuru Soner Sezer, vatandaşların sokak hayvanlarını sahiplenmeleri için çağrıda bulunarak, "Biz sokakta bir saat kaldığımız zaman üşüyoruz. Tıpkı bizim gibi onlar da sokakta kaldığında üşüyor. Acıkıyor. Hislerini dile getiremiyorlar. Bizim onlara sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

17 Aralık Perşembe günü İzmir'in Çiğli ilçesinde sokakta yavru köpeğe çarpan taksi olay yerinden uzaklaşmıştı. Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan taksiciyi tespit ederek "hayvana zarar verme" suçundan 392 lira para cezası kesmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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