İzmir'de, takside 2 bin 224 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
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İzmir'de, takside 2 bin 224 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

20.02.2021 22:28 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:31
İzmir'de, takside 2 bin 224 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir takside yapılan aramada 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir takside yapılan aramada 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı. Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Bakırçay uygulama noktasında, ekipler şüphe üzerine durdurduğu taksi içerisinde arama yaptı. Araç içerisinde zulalanmış halde 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla yakalanan S.K.(32), B.K. (48) ve M.G. (46) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İzmir'de, takside 2 bin 224 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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