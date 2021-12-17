İZMİR'DE TAKSİCİLİKTE 'EN TAKİP' DEVRİ BAŞLADI

İZMİR (DHA) - EN Taksi uygulamasının ardından Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan En Takip Sistemi, İzmir'de hayata geçirildi. Kentteki tüm taksilerin anlık olarak takip edileceği sistem sayesinde taksilerin doluluk oranı, yol ve hava kalitesi, akaryakıt seviyesi gibi pek çok veriye erişilebilecek. En Takip Sistemi kayıp eşyaların bulunması konusunda da yolculara avantaj sağlayacak.

İzmir'de geçen yıl ocak ayında hizmete giren En Taksi uygulamasının ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle En Takip Sistemi hayata geçirildi. Sistemin tanıtım toplantısı Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Üyelik Pazarlama ve Hizmetler Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz katıldı.

Türkiye'de ilk kez İzmir'de kullanılacak sistem sayesinde kentteki tüm taksiler tek ekrandan takip edilebilecek En Takip sistemi sayesinde İzmir genelindeki toplam 3 bin 579 taksinin doluluk oranı anlık olarak görülebilecek. Taksilerin doluluk oranı, müşteri taşıyıp taşımadığı, yol ve hava kalitesi, akaryakıt seviyesi gibi pek çok veriye erişilebilecek. Ek Takip Sistemi, taksimetrelere entegre biçimde çalıştığı için İzmir'deki taksi hareketliliğini ortaya koyacak. En Takip Sistemi kayıp eşyaların bulunması konusunda da yolculara avantaj sağlayacak. Öte yandan sistem sayesinde vatandaş şikayetlerinin incelenmesi de daha kolay olacak.

'TAKSİCİ ESNAFI İLE İFTİHAR EDİYORUM'

Türkiye'nin en başarılı, modern, güvenilir ve müşteri dostu taksiciliğin İzmir'de olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Bir iddia ortaya koyuyoruz. İzmir'in Saat Kulesi var, İzmir'in taksici esnafı da var. Şehirleri marka yapan, anıtlarından çok insanları, kurumlarıdır, örgütleridir, teşkilatlarıdır. Taksici esnafı ile iftihar ediyorum. Türkiye için ortaya bir iddia koymuş oldunuz. Bir değişikliği yapmak zor. Bunu başarmanız nedeniyle helal olsun. Çıtayı öyle bir yere getirdiniz ki, 'Türkiye'nin en başarılı taksiciliği İzmir'dedir' diye göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Çıtayı daha yukarı çıkarmak da sizin boynunuzun borcu. Otomatik ödeme sistemleri yapmak mecburiyetindeyiz. Elektrikli araçlar, dünyanın geleceği. Erken kalkan yol alır. Buna şimdiden adapte olmaya başkamız lazım. Sizler bu yolculukta el ele verdikçe, bütün gönüllülüğünüz, temiz vicdanınızla İzmir'in vitrini olmaya devam ettikçe hiç kuşkunuz olmasın, İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal kapasitesiyle yanınızdadır, emrinizdedir diye konuştu.

'TEK BAŞINA YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİ'

En Takip Sistemi'nin pek çok avantaj sağlayacağını ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, Yeni oluşumları esnaf arkadaşlara kabul ettirmek kolay olmuyor ama İzmirli esnaf elini taşın altına koydu ve 'biz de varız' dedi. Bizim bunu tek başımıza yapmamız mümkün değildi diyerek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

'HERKES İZMİR'E BAKIYOR'

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise şunları söyledi

Bir yeniliği yapmak, kabul ettirmek kolay bir iş değil. Büyük emekler sarf ettik, büyük çalışmalar yaptık. Türkiye'de bir numarayız. Herkes İzmir'e bakıyor. Bütün arkadaşlarımla 24 saat, daha iyiyi yapabilmek için çalıştık. Bu bir bilgi kayıt sistemdir. Hangi yolun bozuk olduğunu da belediyeye söyleyeceğiz. Günde 100 bin kişiye her sabah 'günaydın' diyeceğiz. Bunun bir maliyeti yok. İnsanlar esnaf teşkilatını tanıyacak, bizi doğru yönlendirecekler. Bu verileri kullanmak önemli. Bu aynı zamanda takip sistemi. Eğer bir kişinin bir taksi şoförü ile anlaşmazlığı varsa bunu bileceğiz. 'Burası kısa mesafe' diyen arkadaşlarla çalışmak istemiyorum. Kadını karşısında gördüğünde koşup kapısını açan, çocuğu arabaya oturtan, valizi alıp bagaja koyan arkadaşlarla çalışmak istiyorum. Eğer bizim araçlarımızda bir servet de unuttuysanız; nerede, ne zaman bindiğinizi, nerede indiğinizi söylerseniz buluruz. Önümüzdeki ocak ayında ödeme sistemi değişecek. Yeni çağı yakalayacaksınız. Her birinizin taksisinin elektrikli olmasını istiyorum ifadelerini kullandı.