İzmir'de taksicilerden 'taksi çağırma sistemine' tek firma tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de taksicilerden 'taksi çağırma sistemine' tek firma tepkisi

İZMİR'de, bir grup taksici taksimetre ayarı için alınan 490 TL ile 1980 TL ödeyerek taksilerine taktırmak zorunda oldukları taksi çağırma sistemini pahalı bulduklarını ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından bu iş için tek firmanın yetkilendirilmesine karşı olduklarını...

İzmir'de taksicilerden 'taksi çağırma sistemine' tek firma tepkisi
19.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:51

İZMİR'de, bir grup taksici taksimetre ayarı için alınan 490 TL ile 1980 TL ödeyerek taksilerine taktırmak zorunda oldukları taksi çağırma sistemini pahalı bulduklarını ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından bu iş için tek firmanın yetkilendirilmesine karşı olduklarını belirtip, basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise, fiyatlandırmaların diğer illerle doğru orantılı olduğunu ifade ederek, tek firma yetkilendirmesinin sistemin daha düzenli olması için yapıldığını söyledi.

İzmir'de 2 yıl aradan sonra taksi ücretlerine zam geldi ve açılış ücreti 3.90 TL'den 4.20 TL'ye çıkarıldı. Taksi ücretlerine yapılan zammın ardından bir grup taksici, taksimetrelerde yapılacak güncelleme ayarı için 490 TL ödemek zorunda kalmalarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Taksiciler, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından araçlarına 1980 lira karşılığında takılmak istenen taksi çağırma sistemini de pahalı bulduklarını ve tek firmanın yetkilendirilmesine karşı olduklarını söyledi.

'ÖDEMEYİ YAPMAYAN TAKSİLERE RUHSAT VERİLMİYOR'Fiyatlara tepki gösteren taksicilerden Serkan Turaç, "İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından tek bir markaya bağlı kalınarak, bize göre fahiş fiyatla taksi çağırma sistemi taktırmak zorunda bırakılıyoruz. Taksi çağırma sistemi taktırmayı kabul etmediğimiz zaman 1500 TL civarında ceza kesiliyor. Daha öncelerde 6 bin 700 TL'ye kamera ve taksimetre takılıyordu. Yapılan itirazlar sonucu, mahkeme özel hayatı ihlal ettiği gerekçesiyle kameraları iptal etti. Daha sonrasında 1980 TL bir fiyat ödeyerek sadece taksi çağırma sistemi almak zorunda bırakıldık. Bu ödemeyi yapmayan taksilere ruhsat verilmiyor. Bize bu rakam yüksek geliyor. Çin malı bir taksimetrenin de içinde olduğu tablet taksi çağırma sistemine bizi bağlı bırakan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan şikayetçiyiz" dedi.Taksi tarifelerine yapılan zam sonrası iki haftalık süreçte araçların taksimetre ayarlarının yapılması gerektiğine de dikkati çeken Turaç, "İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, sadece taksimetre ayar işleminden yaklaşık 10 milyon para toplamıştır. Araç başına 490 TL alarak taksilerin taksimetrelerine ayar yapılıyor. Aynı işlemi yapan başka bir firma, bu işin 190 TL'ye yapılabileceğini göstermiştir. Bizi daha ucuz yapan o firmaya yönlendirmiyorlar. ya bunların fiyatı düşürülmeli ya da başka firmalar da dahil olmalı. Tek bir firmaya bağlı kalarak bizi çalışmaya zorlamaları doğru değil" diye konuştu.Taksici Hamdullah Bıçakçı ise, da taksimetre ayarı için ödenen 490 TL'yi çok bulduğunu belirtip, "Bunu dana ucuza yapan varken 300 TL daha fazla ödemek niye. Odanın belirlediği firmaya ayarı yaptırmadığımız takdirde, taksilerimize vize verilmiyor" diye konuştu.'ÜLKE GENELİNDEKİ FİYAT TARİFESİ BELLİDİR'İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise, taksi fiyat ayarlamalarının taksimetre bayileri ve taksimetre üreticileri tarafından yapıldığını belirtip, "Diğer iller bu işlemi bir yıl önce yaptı. Biz ise yeni ayarlamaya gittik. Türkiye genelindeki fiyat tarifesi bellidir. Bir yıl önce diğer illerde yapılan fiyat tarifeleri 500 TL civarındadır. Diğer illerin resmi faturaları bellidir. Hiç kimse İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı fazla ücret almakla itham edemez. Bizim belgelerimiz elimizde. Esnafımız zaten olanları biliyor. Bizim için bu konu kapanmıştır" dedi.'TABLET DEĞİL TAKSİ ÇAĞIRMA SİSTEMİ TAKIYORUZ'Taksi çağırma sistemleri hakkında da bilgi veren Anık, şunları söyledi:

"Bu sistemi de daha önce de tek firma takmıştır ancak becerememiştir. Şu an sistem gayet iyi çalışıyor. Biz araçlarımıza tablet takmıyoruz, taksi çağırma sistemi takıyoruz. Aynı sistem İstanbul'da da var. Burası turizm kenti ve Turizm Bakanlığı'nın da taksicilere bu sistemin takılması gerektiği konusunda açıklamaları oldu. Biz bu işi yapabilecek bir firmaya geldik. Bu işin daha düzenli ve tek elden yapılması gerektiği ile ilgili kararlar da vardır. Taksi çağırma sisteminin fiyatı 1980 TL'dir. Aynı zamanda içinde taksimetre de bulunuyor. Bu sistemin içinde yazılımı, donanımı var. 'Ben tablet takıyorum, ucuz takıyorum' diyenlerin öncelikle düşünmesi gerekiyor, biz taksi çağırma sistemi takıyoruz."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Magazin
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı Eğitim
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek verdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de "dünyanın ilk trans mahallesi" projesine destek verdi
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Hümeyra Nihat Doğan Eser Yenenler
Spor Erol Bulut Fatih Terim Süleyman Seba Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Sabah Çocuk
Şu an buradasınız: İzmir'de taksicilerden 'taksi çağırma sistemine' tek firma tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:51:47. #1.14#
title