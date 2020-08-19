İzmir'de taksicilerden 'taksi çağırma sistemine' tek firma tepkisi İZMİR'de, bir grup taksici taksimetre ayarı için alınan 490 TL ile 1980 TL ödeyerek taksilerine taktırmak zorunda oldukları taksi çağırma sistemini pahalı bulduklarını ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından bu iş için tek firmanın yetkilendirilmesine karşı olduklarını...

İZMİR'de, bir grup taksici taksimetre ayarı için alınan 490 TL ile 1980 TL ödeyerek taksilerine taktırmak zorunda oldukları taksi çağırma sistemini pahalı bulduklarını ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından bu iş için tek firmanın yetkilendirilmesine karşı olduklarını belirtip, basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise, fiyatlandırmaların diğer illerle doğru orantılı olduğunu ifade ederek, tek firma yetkilendirmesinin sistemin daha düzenli olması için yapıldığını söyledi.

İzmir'de 2 yıl aradan sonra taksi ücretlerine zam geldi ve açılış ücreti 3.90 TL'den 4.20 TL'ye çıkarıldı. Taksi ücretlerine yapılan zammın ardından bir grup taksici, taksimetrelerde yapılacak güncelleme ayarı için 490 TL ödemek zorunda kalmalarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Taksiciler, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından araçlarına 1980 lira karşılığında takılmak istenen taksi çağırma sistemini de pahalı bulduklarını ve tek firmanın yetkilendirilmesine karşı olduklarını söyledi.

'ÖDEMEYİ YAPMAYAN TAKSİLERE RUHSAT VERİLMİYOR'Fiyatlara tepki gösteren taksicilerden Serkan Turaç, "İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından tek bir markaya bağlı kalınarak, bize göre fahiş fiyatla taksi çağırma sistemi taktırmak zorunda bırakılıyoruz. Taksi çağırma sistemi taktırmayı kabul etmediğimiz zaman 1500 TL civarında ceza kesiliyor. Daha öncelerde 6 bin 700 TL'ye kamera ve taksimetre takılıyordu. Yapılan itirazlar sonucu, mahkeme özel hayatı ihlal ettiği gerekçesiyle kameraları iptal etti. Daha sonrasında 1980 TL bir fiyat ödeyerek sadece taksi çağırma sistemi almak zorunda bırakıldık. Bu ödemeyi yapmayan taksilere ruhsat verilmiyor. Bize bu rakam yüksek geliyor. Çin malı bir taksimetrenin de içinde olduğu tablet taksi çağırma sistemine bizi bağlı bırakan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan şikayetçiyiz" dedi.Taksi tarifelerine yapılan zam sonrası iki haftalık süreçte araçların taksimetre ayarlarının yapılması gerektiğine de dikkati çeken Turaç, "İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, sadece taksimetre ayar işleminden yaklaşık 10 milyon para toplamıştır. Araç başına 490 TL alarak taksilerin taksimetrelerine ayar yapılıyor. Aynı işlemi yapan başka bir firma, bu işin 190 TL'ye yapılabileceğini göstermiştir. Bizi daha ucuz yapan o firmaya yönlendirmiyorlar. ya bunların fiyatı düşürülmeli ya da başka firmalar da dahil olmalı. Tek bir firmaya bağlı kalarak bizi çalışmaya zorlamaları doğru değil" diye konuştu.Taksici Hamdullah Bıçakçı ise, da taksimetre ayarı için ödenen 490 TL'yi çok bulduğunu belirtip, "Bunu dana ucuza yapan varken 300 TL daha fazla ödemek niye. Odanın belirlediği firmaya ayarı yaptırmadığımız takdirde, taksilerimize vize verilmiyor" diye konuştu.'ÜLKE GENELİNDEKİ FİYAT TARİFESİ BELLİDİR'İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise, taksi fiyat ayarlamalarının taksimetre bayileri ve taksimetre üreticileri tarafından yapıldığını belirtip, "Diğer iller bu işlemi bir yıl önce yaptı. Biz ise yeni ayarlamaya gittik. Türkiye genelindeki fiyat tarifesi bellidir. Bir yıl önce diğer illerde yapılan fiyat tarifeleri 500 TL civarındadır. Diğer illerin resmi faturaları bellidir. Hiç kimse İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı fazla ücret almakla itham edemez. Bizim belgelerimiz elimizde. Esnafımız zaten olanları biliyor. Bizim için bu konu kapanmıştır" dedi.'TABLET DEĞİL TAKSİ ÇAĞIRMA SİSTEMİ TAKIYORUZ'Taksi çağırma sistemleri hakkında da bilgi veren Anık, şunları söyledi:

"Bu sistemi de daha önce de tek firma takmıştır ancak becerememiştir. Şu an sistem gayet iyi çalışıyor. Biz araçlarımıza tablet takmıyoruz, taksi çağırma sistemi takıyoruz. Aynı sistem İstanbul'da da var. Burası turizm kenti ve Turizm Bakanlığı'nın da taksicilere bu sistemin takılması gerektiği konusunda açıklamaları oldu. Biz bu işi yapabilecek bir firmaya geldik. Bu işin daha düzenli ve tek elden yapılması gerektiği ile ilgili kararlar da vardır. Taksi çağırma sisteminin fiyatı 1980 TL'dir. Aynı zamanda içinde taksimetre de bulunuyor. Bu sistemin içinde yazılımı, donanımı var. 'Ben tablet takıyorum, ucuz takıyorum' diyenlerin öncelikle düşünmesi gerekiyor, biz taksi çağırma sistemi takıyoruz."

Kaynak: DHA