İzmir'de taklit ürün operasyonu

İzmir'de, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 5 bin 309 taklit ürün ele geçirildi, 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bazı spor kulüplerine ait forma ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ünlü markaların logolarını taşıyan 5 bin 261 taklit giyim eşyası ele geçirdi.

Taklit ürünler yediemin deposuna teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA