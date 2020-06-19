İzmir'de taklit temizlik ürünü satmaya çalışan zanlı yakalandı İzmir'de taklit temizlik ürünleri satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de taklit temizlik ürünleri satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bornova ilçesindeki bir adrese gerçekleştirilen operasyonda taklit temizlik ürünleri ele geçirildi.

Piyasa değeri 300 bin lira olduğu değerlendirilen ürünlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA