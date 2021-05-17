İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç takla attı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç takla attı. Araç içerisinde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza 04.00 sıralarında Altınyol Bayraklı sapağında meydana geldi. İddiaya göre Berkant S. (21) idaresindeki 35 SBU 89 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 110 AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Berkant S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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