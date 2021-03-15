Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
15.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:11
İzmir'in Balçova ilçesinde takla otomobilin sürücüsü yaralandı.
İzmir'in Balçova ilçesinde takla otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, çevre yolunda Balçova'dan Gaziemir istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CBY 283 plakalı otomobil, Limontepe kavşağına gelmeden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel