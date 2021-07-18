İzmir'de takla atan otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen yaya öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de takla atan otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen yaya öldü

İzmir'de takla atan otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen yaya öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde takla atan otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen yaya öldü.

İzmir'in Konak ilçesinde takla atan otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen yaya öldü.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 DE 0755 plakalı otomobil, Çınarlı Mahallesi Halkapınar Köprüsü altında takla atıp kaldırımda yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yardır'ın öldüğünü belirledi.

Bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

Sürücünün, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yardır'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ülkedeki olaylara ilgili ulusa seslendi Açıklaması
Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ülkedeki olaylara ilgili ulusa seslendi Açıklaması
Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.
Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Hande Erçel Kadir Doğulu
Spor Balotelli Gökhan Gönül Mehmet Topal Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de takla atan otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen yaya öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 09:13:50. #1.15#

title