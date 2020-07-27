İzmir'de takla atan araç 8 araca çarptı
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İzmir'de takla atan araç 8 araca çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen feci kazada bir araç, 8 aracın üzerinde takla attı.

27.07.2020 19:52 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:59

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen feci kazada bir araç, 8 aracın üzerinde takla attı. Havada metrelerce takla atan aracın sürücüsü olayda yaralanırken, dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.40 sıralarında Manas Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayraklı'dan Konak istikametine giden 35 EMR 24 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü Muhammed M. (19) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda refüje çarpan araç, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak defalarca takla attı. Araç havada taklalar atarken park halindeki 8 araca da çarparak büyük hasar oluşmasına sebep oldu. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Muhammed M.'yi olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Muhammed M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"8 ARACIN BÜYÜK HASAR ALDIĞINI GÖRDÜM"

Kazada aracı hasar gören Burak İşman (18), aracının perte çıktığını belirtti. Kaza anını anlatan İşman, "Çalıştığım esnada büyük bir gürültü duydum. Dışarı çıktığımda ağacın devrilmesini gördüm ve ortalık toz duman olmuştu. 8 aracın büyük hasar aldığını gördüm. Kendi aracım da kazada perte çıktı. Yaralı şahıs için ambulans çağırdık daha sonra. Yolda fren izi de yok, refüje çarpıp takla atmış süratli bir şekilde. Ağaca çarptıktan sonra bizim arabaların üstüne uçmuş. Bayağı bir hızlıydı araç, tahminimce 100 kilometrenin üstündeydi. Benim aracım vardı hasar gören araçlar içerisinde, çalışanlarımızın ve alışveriş merkezinin müşterilerinin araçları vardı. Bizim müşterimizin de bir aracı hasar gördü. Karşı tarafın sigortası hasarı karşılarsa oradan, karşılamazsa kendi cebimizden karşılayacağız mecburen" diye konuştu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Meydana gelen feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın seyir halindeyken refüje çarpması ve ardından ağaca çarparak takla attığı anlar yer aldı. Aracın diğer araçlara çarparak defalarca takla atması da kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İzmir'de takla atan araç 8 araca çarptı

Kaynak: İHA

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