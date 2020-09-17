Tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

17.09.2020 01:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 02:06

İzmir'in Konak ilçesinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi 1561 Sokak'ta bulunan bir oto tamir atölyesinde bulunan Fırat K. (24) ve nişanlısı Dilek E. ile aralarında alacak verecek meselesi olan Mikail . arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mikail Ö, Fırat K.'ya tabancayla ateş açtı.

Ağır yaralanan Fırat K'nın nişanlısı Dilek E, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fırat K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Adnan Menderes Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Ferhat Göçer Aytaç Ağırlar Candaş Tolga Işık
Spor Adem Büyük Eddie Newton Nihat Özdemir Josef De Souza Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Karar Meriç Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 02:06:52. #1.14#
title