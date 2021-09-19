Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 2013'te başlatılan ve dünyaya yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusu, etkinliğin başladığı kent olan İzmir'de çok sayıda bisikletli kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Bisikletlerine "Süslü kadınlar" yazılı pankart asan ve meydanda müzik eşliğinde dans eden kadınlara, çevredekiler de destek verdi.

Daha sonra kadınlar, Talat Paşa Bulvarı'ndan tarihi Kültürpark'a pedal çevirdi.

Etkinliği organize edenlerden Sema Gür, yaptığı açıklamada, 2013'ten itibaren düzenlemeye başladıkları turu, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bireysel olarak yapabildiklerini hatırlattı.

Yeniden bir araya geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Gür, "Yine rengarenk görüntülerle meydanlardayız. Daha çok kadının bisiklete binmesi için yine yollardayız. 2013 yılında sadece İzmir'de düzenlenen etkinliğimizi şimdi ise toplam 25 ülkede ve 155 şehirde yapıyoruz. Giderek kalabalıklaşıyoruz. İzmir'den dünyaya yayılan bir etkinlik haline geldik, çok mutluyuz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlardan Güler Cantürkan ise 4 yıldır bu etkinliğe katıldığını belirterek, "Amacım var daima egzoz olmadan parfüm kokusu olsun. Avrupa'da herkes artık bisiklete biniyor, bizim burada da artık bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Havamız temiz olsun herkes mutlu olsun istiyoruz. Ben kendi adıma katıldığım için çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.