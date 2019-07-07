İzmir'de süs havuzuna giren çocuklar akıma kapıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde süs havuzuna giren 2 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sıcak hava sebebiyle serinlemek isteyen 6 yaşlarındaki Emir Erdem ve Yağmur Ceylan, mahalledeki süs havuzuna girdi. Çocuklar havuzda elektrik akımına kapıldı. Olayı gören mahalle sakinleri hemen sağlık görevlilerine durumu bildirdi. Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hastaneye gelen çocukların aileleri belediyenin önlem almadığını belirterek tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA