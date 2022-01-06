İzmir'de sürüklenen tekneyi sahil Sahil Güvenlik ekibi kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de sürüklenen tekneyi sahil Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

İzmir'de sürüklenen tekneyi sahil Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi ve içerisindeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi ve içerisindeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Ocak saat 16.50 sıralarında, Dikili ilçesi Bademli açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir balıkçı teknesi olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. İhbarın geldiği bölgeye giden ekipler, tekneyi halatla Sahil Güvenlik botuna bağladı. Tekne ve içerisindeki 2 kişi, ekipler tarafından Dikili Limanı'na götürüldü.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

İzmir'de sürüklenen tekneyi sahil Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title