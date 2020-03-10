İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı
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Menemen, İzmir, Güncel

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

10.03.2020 05:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:18
İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Yasin Mihaviş'in (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mihaviş tutuklandı.

Zanlıya yardım ettiği iddia edilen eşi Ş.M.(28) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Menemen'de 4 Şubat'ta evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunulmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık Suriyeli hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu ağlarken bulmuştu. Olayla ilgili tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. tahliye edilmişti. Aynı mahallede oturan Suriyeli Yasin Mihaviş 6 Mart'ta gözaltına almıştı.

Zanlının evden çaldığı altınlar, dere kenarındaki arazide gömülü bulunmuştu.

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı

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