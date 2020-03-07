İzmir'de Suriye uyruklu hamile kadın ve oğlunun ölümüyle ilgili zanlı yakalandı

07.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:34

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili zanlı, gözaltına alındı.

Cinayetleri hırsızlık için işlediğini itiraf eden zanlının gösterdiği arazide toprağa gömülü altınlar bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Şubat'ta Menemen Irmak Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan 6 aylık hamile Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlunun öldürülmesi olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada başarıya ulaştı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan 3 şüphelinin kan ve tırnak örneklerinin cesetlerde bulunanlarla uyuşmaması üzerine serbest bırakılmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.

Aynı mahallede oturan Suriyeli bir kişi üzerinde yoğunlaşan ekipler, bu kişinin ifadesinde çelişkiler bulunduğunu tespit etti. Dün gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli Y. M. (30), emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Y. M'nin ilk ifadesinde cinayetleri hırsızlık amacıyla işlediğini, çaldığı altınları da dere kenarındaki bir araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Zanlıyla birlikte araziye giden ekipler, toprağa gömülü altınları buldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

8 Mart öncesi titiz çalışma

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi bu cinayetin aydınlatılması için ekiplerin çok çalıştığı belirtti.

Kadına ve çocuklara yönelik şiddet vakalarını güvenlik güçleri olarak çok önemsediklerini vurgulayan Aşkın, "Bu olayda da ekiplerimiz titizlikle çalıştı. Tutuklanan 3 şüpheli olduğu halde araştırmalara devam ettik. Sonunda asıl zanlıyı yakaladık ve itiraf etti. Gösterdiği yerde de çalınan ziynet eşyaları ele geçirildi. Bu olayın faili meçhul kalmaması için ekiplerimiz özel bir gayret gösterdi." dedi.

Aşkın, vatandaşlara kadına şiddet olaylarına karşı Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) telefonlara indirilmesi tavsiyesinde bulunduklarını da aktardı.

Tutuklanan komşuları serbest bırakılmıştı

Menemen'de 4 Şubat'ta bir evden uzun süre çocuk ağlaması sesinin duyulduğu ihbarı sonrası 6 aylık hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun ise boğularak öldürüldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Olayın ardından 3 yaşındaki kızıyla teselli bulan kadının eşi Halil Muhammed, hiç hasmının olmadığını, tehdit almadığını, yaşadıklarına anlam veremediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA