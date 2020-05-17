İzmir'de şüpheli ölüm: Bir kişi hurda otomobil içerisinde ölü bulundu İzmir'de şüpheli ölüm: Bir kişi hurda otomobil içerisinde ölü bulundu İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta yaşadığı öğrenilen bir şahıs, hurda bir otomobil içerisinde ölü bulundu.

İzmir'de şüpheli ölüm: Bir kişi hurda otomobil içerisinde ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta yaşadığı öğrenilen bir şahıs, hurda bir otomobil içerisinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Rafetpaşa Mahallesi 5070/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan Muammer Ergül (53), sokakta bulunan atıl bir otomobil içerisinde ölü bulundu. Ergül'ün cansız bedenini bulanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kanser tedavisinden kaçmış

Öte yandan cansız bedeni atıl bir otomobilin içerisinde bulunan Muammer Ergül'ün İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre kanser tedavisi gördüğü ve tedaviden kaçarak sokakta yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Ergül'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA