İzmir'de şüpheli ölüm: Aracının yanında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de şüpheli ölüm: Aracının yanında ölü bulundu

İzmir'in Balçova ilçesinde boş arazide bulunan bir otomobilin yanında erkek cesedi bulundu.

İzmir'de şüpheli ölüm: Aracının yanında ölü bulundu
01.09.2020 12:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:05

İzmir'in Balçova ilçesinde boş arazide bulunan bir otomobilin yanında erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde İnciraltı Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. iddiaya göre 35 DKE 50 plakalı bir aracın yanında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören bir vatandaş durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis tarafından yapılan incelemede cesedin 44 yaşındaki Ufuk Hasdikici'ye ait olduğu tespit edildi.

Manisa'da yaşadığı öğrenilen Ufuk Hasdikici'nin cansız bedeni, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk sahibi olduğu öğrenilen talihsiz adamın kesin ölüm nedeni, burada yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Dönmez Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hakan Ural Demet Şener Rasim Öztekin
Spor Eddie Newton Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Eylül Adana Türk Lirası
Şu an buradasınız: İzmir'de şüpheli ölüm: Aracının yanında ölü bulundu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 14:16:49. #1.15#
title