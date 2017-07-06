İzmir'de Şüpheli Ölüm

Bornova ilçesinde alkol kullandığı iddia edilen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 1743/1 sokaktaki evinde arkadaşlarıyla alkol aldığı iddia edilen Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Mehmet Meriç U, odasına uyumaya gitti.



Arkadaşının ağzından ve burnundan kan geldiğini gören S.T, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, üniversiteli gencin hayatını kaybettiğini belirledi.



Gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.