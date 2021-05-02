İzmir'de şüpheli ölüm
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İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'de şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir parkta hareketsiz şekilde yattığı belirlenen şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir parkta hareketsiz şekilde yattığı belirlenen şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocakapı Mahallesi Aziziye Mülkiyeliler Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde Ahmet Çidem'in (69) hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince şahıs, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çidem, yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Ahmet Çidem'in sahte içki tükettiği öne sürülürken, şüpheli ölümle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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