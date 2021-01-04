İzmir'de şüpheli ölüm
04.01.2021 00:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 00:10
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Atilla Mahallesi'nde yaşayan ve emekli binbaşı olduğu öğrenilen Hasan Adnan Cengiz'den (69) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Cengiz'in yakını ile eve girdi.
Cengiz, evinde hareketsiz bir şekilde buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cengiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler