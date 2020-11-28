İzmir'de şüpheli ölüm
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İzmir'de şüpheli ölüm

28.11.2020 23:42 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:42
İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'in Bornova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gazi Osmanpaşa Mahallesi 5416 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Erdoğan Topçu'nun (60) hayatından endişe eden yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince Topçu'nun bir yakını ile birlikte evin içerisine girildi. Evin içerisine giren ekipler Erdoğan Topçu'yu yerde yüzüstü yatar halde buldu. Durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Topçu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, polis ekiplerince evin içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda boş alkol şişeleri bulunurken, Topçu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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