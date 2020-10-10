İzmir'de şüpheli ölüm
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İzmir'de şüpheli ölüm

10.10.2020 07:51 | Son Güncelleme: 10.10.2020 07:54
İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Konak ilçesinde bir apartmanda yaşayanlar, 2 gündür haber alamadıkları komşuları Raif Şanto'nun (70) evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, odada Şanto'nun cesedini buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Şanto'nun cesedi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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