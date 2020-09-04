İzmir'de şüpheli ölüm
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İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de şüpheli ölüm
04.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:40

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti.

Birlik Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Müşerref Nur Aparan (13) henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Müşerref Nur Aparan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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