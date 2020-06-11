İzmir'de şüpheli ölüm
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İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'de şüpheli ölüm
11.06.2020 02:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 02:52

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sevgi Mahallesi 4649 Sokak'ta yaşayan Özcan Levent'i (38), hareketsiz şekilde bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Levent'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Levent'in şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

İki çocuk babası Levent'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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