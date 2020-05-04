İzmir'de şüpheli ölüm
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İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'de şüpheli ölüm
04.05.2020 07:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 07:28

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Ozan Sezer'i (35), o sırada evde bulunan bir yakını hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, Sezer'in ölü bulunduğu evde inceleme başlattı.

Sezer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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