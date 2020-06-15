İzmir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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İzmir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde şüphe üzerine dururulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
15.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:54

İzmir'in Seferihisar ilçesinde şüphe üzerine dururulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Sürücü C.G'nin çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Araçta yapılan aramada, kavanoz içinde bir miktar esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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