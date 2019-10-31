İzmir'de şüphe üzerine durdurulan minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı

31.10.2019 16:10

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen ile yasa dışı göçü organize ettiği iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saipaltı kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste arama yaptı.

Minibüste 38'i Somali, biri Suriye uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla minibüsün sürücüsü C.S. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA