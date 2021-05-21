İzmir'de şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu
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İzmir'de şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

İzmir'de şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde peçetelere sarılı 24 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde peçetelere sarılı 24 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Yenişehir Mahallesi 1145 Sokak'ta görevli bekçiler, durumundan şüphelendikleri M.M'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında poşet içinde peçetelere sarılı 24 gram "jamaika" adı verilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli ekiplerce emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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