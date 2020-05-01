İzmir'de süpermarketten hırsızlık
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İzmir'de süpermarketten hırsızlık

İzmir'de süpermarketten hırsızlık
01.05.2020 07:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 07:36

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir süpermarket zincirinin şubesinden sigara çalındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir süpermarket zincirinin şubesinden sigara çalındı.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi'ndeki süpermarkete 3 şüpheli, kapıların kilitlerini kırarak girdi.

O sırada alarm çalması üzerine şüpheliler, raflarda bulunan yaklaşık 500 lira değerinde sigarayı alarak kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri ekipleri, kapılardan ve marketin içinden parmak izi aldı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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