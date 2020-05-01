İzmir'de süpermarket zincirinden 4 dakikada 500 liralık hırsızlık
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İzmir'de süpermarket zincirinden 4 dakikada 500 liralık hırsızlık

İzmir'de süpermarket zincirinden 4 dakikada 500 liralık hırsızlık
01.05.2020 07:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 07:48

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir süpermarket zincirine giren hırsızlar 4 dakikada 500 lira değerinde sigara çaldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir süpermarket zincirine giren hırsızlar 4 dakikada 500 lira değerinde sigara çaldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Şemikler Mahallesi 6310/1 sokak üzerinde bulunan bir süpermarkete hırsızlık olayı gerçekleşti. 3 kişi oldukları iddia edilen 3 şüpheli marketin asma kilitlerini kırarak çıkış kapsından içeriye girdi. O sırada alarm çalması üzerine şüpheliler raflarda bulunan 500 liralık sigaraları toplamaya başladı. Yaklaşık 4 dakika süren hırsızlık olayını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Bu sırada hırsızlar çaldıkları sigaralar ile birlikte hızla kaçarak gözlerden kayboldu.

Öte yandan, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, markette bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay yeri inceleme ekipleri de market içerisinde ve çıkış kapısı üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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