İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulunduİZMİR'in Konak ilçesinde, sulama kanalının yakınında erkek cesedi bulundu.

İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, sulama kanalının yakınında erkek cesedi bulundu. İncelemede cesedin yaklaşık 1 aydır kayıp olan Tahsin Kara'ya (41) ait olabileceği değerlendirildi. Polis, Kara'nın en son birlikte görüldüğü arkadaşının ifadesine başvurdu. Arkadaşının ifadesinde, Kara'nın alkol almaya gittiklerinde dengesini kaybederek düştüğünü, kendisinin de korkup olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi. Konak ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesi'nde, bir kişi sulama kanalı yakınında hareketsiz şekilde yatan birini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini aldı. Yapılan kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis, geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre cesedin bir süredir kayıp olan Tahsin Kara'ya ait olduğu ve Kara'nın yaklaşık 1 ay önce ölmüş olabileceği belirlendi.

Tahsin Kara'nın bir arkadaşı ile çıktığı ve bir daha geri dönmediğini öğrenildi. Bunun üzerine, Kara'nın arkadaşının ifadesine başvuruldu. Kimliği öğrenilemeyen arkadaşı ifadesinde, Kara ile birlikte sulama kanalı yakınlarında alkol almaya gittiklerini, Kara'nın burada dengesini kaybederek düştüğünü ve kendisinin korkarak olay yerinden uzaklaştığını, 3 gün sonra gelip baktığında Kara'yı düştüğü yerde göremediğini söylediği öğrenildi. Tahsin Kara'nın babasının, arkadaşından şikayetçi olduğu bildirildi.

Kara'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada, babasından alınan DNA ile cesetten alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak cesedin Tahsin Kara'ya ait olup olmadığı belirlenecek.

Kaynak: DHA