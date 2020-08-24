İzmir'de sulama havuzunda erkek cesedi bulundu
İzmir'in Beydağ ilçesinde, sulama havuzunda erkek cesedi bulundu.
24.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:01
İzmir'in Beydağ ilçesinde, sulama havuzunda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Eğridere Mahallesi muhtarı Mustafa Bölük, Bölükler mevkisindeki sulama havuzunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Havuzdan çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
İnceleme sonucu cesedin, dün gece evinden ayrıldığı öğrenilen zihinsel engelli Süleyman Kart'a (45) ait olduğu tespit edildi.
Kart'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA