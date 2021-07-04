İzmir'de sulama göletinde boğulan gencin cesedine ulaşıldı
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İzmir'de sulama göletinde boğulan gencin cesedine ulaşıldı

İzmir'de sulama göletinde boğulan gencin cesedine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde bir genç, yüzmek için girdiği sulama göletinde boğuldu.

İzmir'in Tire ilçesinde bir genç, yüzmek için girdiği sulama göletinde boğuldu.

Eskioba Mahallesi'ndeki gölete Serkan Endes (19) ile giren arkadaşı, bir süre sonra onu göremeyince sudan çıkarak durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri sevk edildi.

Gölette arama çalışması başlatan dalgıçlar, yarım saat sonra gencin cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan Endes'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de sulama göletinde boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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