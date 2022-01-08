İzmir'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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İzmir'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

İzmir'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Menderes ilçesinde suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

MENDERES, İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özdere Cumhuriyet Mahallesinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapalı bir iş yerinde şüpheli bir kişinin dolaştığını gördü.

İş yerine giren ekipler, çuvallar içerisinde 62 bakır çaydanlık, 45 bakır tava, bir miktar gıda maddesi buldu. İş yerinin kamera ve klima sisteminin de söküldüğünü tespit eden ekipler Ö.S.C'yi gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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