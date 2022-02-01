İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
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İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

AA, Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Silah, İzmir, Güncel, Haber

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