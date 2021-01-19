İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı
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İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı

19.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:22
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı

İzmir'de, suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de, suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, silahla tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, suç ve suçluyu övme" suçlarını işlediği tespit edilen 43 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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