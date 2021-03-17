İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
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İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

17.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:49

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı Uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi İzmir'in Torbalı ilçesinde gençlere uyuşturucu madde satan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 14 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

Uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde gençlere uyuşturucu madde satan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 14 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Torbalı ilçe merkezi ve Ayrancılar Mahallesi'nde gençlere uyuşturucu madde satan çıkar amaçlı suç örgütünün çökertilmesine yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Aralık ayından bu yana çalışma yürüten İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı, belirlenen adreslere bugün operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Ayrancılar Mahallesi'nde 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, suç örgütü üyesi 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1,5 kg. metamfetamin maddesi, 1,5 kg kubar esrar, 9 adet uyuşturucu hap ve bir miktar kenevir tohumu, uyuşturucu madde içme aparatları ile hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 57 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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