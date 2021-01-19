İzmir'de suç örgütüne operasyon: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı

19.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:36
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İZMİR'de 'silahla tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali', 'kasten yaralama', 'suç ve suçluyu övme' suçlarını işledikleri belirlenen 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İZMİR'de 'silahla tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali', 'kasten yaralama', 'suç ve suçluyu övme' suçlarını işledikleri belirlenen 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, daha önce de başka suçlardan hakkında soruşturma yürütülüp dava açılan bir şebekeye yönelik harekete geçildi. Suç örgütü üyelerinin, sosyal medya aracığıyla uyuşturucu satışı yapanlara karşı sözde mücadele görüntüsü adı altında örgütlü olarak birden çok mağdura 'silahla tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali', 'kasten yaralama', 'suç ve suçluyu övme' suçlarını işledikleri belirlendi. Toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyonlar yapıyor.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Selçuk Özdağ Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ivana Sert Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Hakan Arslan Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de suç örgütüne operasyon: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 13:03:12. #1.14#
title