İzmir'de suç örgütüne operasyon: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İZMİR'de 'silahla tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali', 'kasten yaralama', 'suç ve suçluyu övme' suçlarını işledikleri belirlenen 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, daha önce de başka suçlardan hakkında soruşturma yürütülüp dava açılan bir şebekeye yönelik harekete geçildi. Suç örgütü üyelerinin, sosyal medya aracığıyla uyuşturucu satışı yapanlara karşı sözde mücadele görüntüsü adı altında örgütlü olarak birden çok mağdura 'silahla tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali', 'kasten yaralama', 'suç ve suçluyu övme' suçlarını işledikleri belirlendi. Toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyonlar yapıyor.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI