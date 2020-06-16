İzmir'de suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı
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İzmir'de suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

İzmir'de suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu değerlendirilen 15 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı
16.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:19

İzmir'de suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu değerlendirilen 15 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, nitelikli yağma ve hürriyeti tahdit olaylarına karışanların oluşturduğu suç örgütü tespit etti. Durumla ilgili çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler gerçekleşen operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Maddi durumu iyi olanların yakınlarını kaçırarak fidye istemişler

Aralarında yabancı uyrukluların da yer aldığı şüphelilerin, maddi durumunun iyi olduğunu düşündükleri, yine bazı yabancı uyruklu kişilerin yakınlarını kaçırarak, fidye istedikleri öne sürüldü.

Senet, tapu senedi ve uyuşturucu bulundu

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, tapu senedi ile bir miktar esrar ve kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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