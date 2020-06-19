İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 kişi tutuklandı
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İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İzmir'de suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları değerlendirilmesi üzerine gözaltına alınan 15 kişiden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 kişi tutuklandı
19.06.2020 00:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:49

İzmir'de suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları değerlendirilmesi üzerine gözaltına alınan 15 kişiden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, nitelikli yağma ve hürriyeti tahdit olaylarına karışanların oluşturduğu suç örgütü tespit etti. Durumla ilgili çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde tespit edilen adreslere 16 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 15 kişiyi gözaltına aldı.

Maddi durumu iyi olanların yakınlarını kaçırarak fidye istemişler

Aralarında yabancı uyrukluların da yer aldığı şüphelilerin, maddi durumunun iyi olduğunu düşündükleri, yine bazı yabancı uyruklu kişilerin yakınlarını kaçırarak, fidye istedikleri öne sürüldü. Diğer yandan adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, tapu senedi ile bir miktar esrar ve kokain maddesi ele geçirildi.

11 kişi tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve ifadeleri alınan şahıslar dün itibariyle adli makamlara sevk edilmişti. Adli makamlara sevk edilen 15 kişiden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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