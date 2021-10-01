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İzmir'de subay adayları ant içti

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir'de subay adayları ant içti

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında intibak eğitimini tamamlayan, aralarında kadınların da bulunduğu 585 subay adayı ant içti.

İZMİR (AA) - İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında intibak eğitimini tamamlayan, aralarında kadınların da bulunduğu 585 subay adayı ant içti.

Foça ilçesindeki okulda, intibak eğitimini başarıyla tamamlayan subay adayları için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 585 subay adayı katılımcıların huzurunda yemin etti.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, törende, eğitimin ardından subay adaylarından 548'inin Jandarma Genel Komutanlığında, 37'sinin ise Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapacağını söyledi.

Şen, "Bu ayrıcalıklı görev, ağır bir sorumluluk yüklenmenin yanında milletimizin gönlünde hiçbir zaman değişmeyen yerimizi bir kez daha perçinlemektedir. Biliyoruz ki milletimiz bizden Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, vatanını ve milletini seven, milli iradeye saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, sorumluluk ve disiplin anlayışı üst seviyede olan, yüksek karakterli personel yetiştirmemizi beklemektedir." diye konuştu.

Kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Şen, kursun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin de eğitimlerini başarıyla sürdüren adayların Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaya hak kazanacağını söyledi.

Daha sonra intibak eğitiminde dereceye giren subay adayları Mehmet Burak Vurkan, Zeynep Kavlak ve Eşref Furkan Yıldırıcı'ya, protokol üyelerince başarı belgesi verildi.

Kadın kursiyerlerden zorlu meskun mahal gösterisi

Daha sonra personel tarafından tüfekli hareket, yakın boğuşma teknikleri ve meskun mahal gösterisine geçildi. Komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu.

Subay adayı kadınlar da zorlu meskun mahal operasyonu tatbikatı icra etti.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

"6. Dönem Subay Adayı İntibak ve Temel Eğitimi"ne katılan kursiyerler, 16 hafta boyunca zorlu eğitimlere tabi tutulacak.

İzmir'de subay adayları ant içti

İzmir'de subay adayları ant içti

İzmir'de subay adayları ant içti

İzmir'de subay adayları ant içti

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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