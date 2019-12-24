24.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:09

24 Aralık Salı günü İzmir'de yaşanan su kesintisi sonrası vatandaşlar İzmir'de suların ne zaman geleceğini merak etti. İzmir'de su ne zaman gelecek, 24-25 Aralık İzmir'de su kesintisi yaşanan ilçeler gibi aramalar yapan İzmirliler, suların ne zaman geleceğini araştırıyor. 24-25 Aralık İzmir'de su kesintisi yaşanan ilçeler, İzmir'de su ne zaman gelecek?

İZSU'DAN SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İZSU İzmir'de su kesintisi hakkında açıklama yaparken, İzmir'de su kesintisi yaşanan ilçeleri ve İzmir'de suyun en zaman geleceğini açıkladı. İşte detaylar…

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ OLAN İLÇE: BORNOVA

Su Kesintisi Olacak Mahalleler: Karacaoğlan, Rafet Paşa, Yeşilova, Kazımdirik, Yunus Emre

Su kesintisi zamanı: 23.12.2019 saat 11:45 ile 25.12.2019 saat 07:00 arasında yaklaşık 1 gün 19 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Su kesintisi nedeni: Ana Boru Arızası

Açıklama: Tahtalı Barajından Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2200 mm''lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Mahalleri etkileyen su kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin net açıklama ekiplerin yapacağı ilk incelemenin ardından belli olacaktır.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ OLAN İLÇE: BORNOVA

Su Kesintisi Olacak Mahalle: EVKA 3

Su kesintisi zamanı: 24.12.2019 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Su kesintisi nedeni: Müteahhit Çalışması

Açıklama: 119/27 SK VANASI KAPANDI

İZSU

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ OLAN İLÇE: BORNOVA

Su Kesintisi Olacak Mahalleler: Işıklar, Egemenlik, Mevlana, Barbaros, Birlik, Koşukavak, Yıldırım Beyazıt, Altındağ, Çınar, Tuna, Gazi Osman Paşa, Meriç

Su kesintisi zamanı: 23.12.2019 saat 10:45 ile 25.12.2019 saat 07:00 arasında yaklaşık 1 gün 20 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Su kesintisi nedeni: Ana Boru Arızası

Açıklama: Tahtalı Barajından Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2200 mm''''''''''''''''''''''''''''''''lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Mahalleri etkileyen su kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin net açıklama ekiplerin yapacağı ilk incelemenin ardından belli olacaktır.

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