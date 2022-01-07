İzmir'de su kuyusuna düşen kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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İzmir'de su kuyusuna düşen kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de su kuyusuna düşen kişi yaşamını yitirdi
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SEYHAN, ADANA (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abdulgani Aykut (70) Seyhan Mahallesi'nde dalgıç pompasının elektrik bağlantısını tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre derinlikteki su kuyusuna düştü.

İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan Aykut, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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