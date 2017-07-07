İzmir'de Su Kesintisi

Tire ilçesindeki bazı mahallelerde 9 Temmuz Pazar günü su kesintisi yapılacak.



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tire'nin Cumhuriyet ile 4 Eylül mahallelerinde 1 kilometre uzunluğunda asbest boru değiştirildi.



Yeni borunun ana depoya bağlantısının yapılması nedeniyle 09 Temmuz Pazar günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında İbni Melek ve 4 Eylül mahallelerine su verilemeyecek.



Atatürk, Hürriyet, Cumhuriyet ile Fatih mahallelerinde ise basınç düşüklüğü yaşanacak.