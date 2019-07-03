İzmir'de su kesintisi

İzmir'in Menemen ilçesinde bazı mahallelere 12 saat su verilemeyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen "Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi" güzergahında olan içme suyu hatlarında değişikliğe gidildiği, Menemen Acil İsale Hattı ile Yahşelli İsale Hattı arasında yapılacak vana montajı nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yapacağı belirtildi.

Buna göre, 4 Temmuz Perşembe günü saat 09.00-21.00 saatleri arasında İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Irmak, Gölcük, Zeytinlik, İncirlipınar, Yeşilpınar, Kemal Atatürk, Gazi, İstiklal, Cumhuriyet, Ulus, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Kaynak: AA